Frankfurt'ta panel: 'Merdan Yanardağ vakası'

Türkiye’de basın özgürlüğü ve son siyasal gelişmelerin anlamı, gazeteci-yazar Merdan Yanardağ’ın tüm hukuk kuralları çiğnenerek tutuklanması çerçevesinde Almanya Frankfurt’ta masaya yatırılıyor.

Haziran Kültürevi’nde 9 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek toplantıda, çalışmalarını Almanya’da sürdüren yazar Yener Orkunoğlu ile gazeteciler Gürsel Köksal ve Osman Çutsay birer sunum yapacak. Tele1 televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Yanardağ’ın maruz kaldığı olay çeşitli boyutlarıyla tartışmaya açılacak.

“’Merdan Yanardağ Vakası’ ve Avrupa: Neredeyiz, Nereye Gidiyoruz?” başlıklı toplantıda, olayların Türkiye içindeki anlamından çok Avrupa’nın bu tür olaylara bakışı ve nereden nereye gidildiği tartışılacak.

Yeniposta.net'in haberine göre, “HAZİRAN Kültürevi Frankfurt, Hausener Obergasse 5H, 60488 Frankurt-Main” adresindeki etkinlik Pazar günü, saat 17.30’da başlayacak.