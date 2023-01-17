Fox News sunucusundan 'gizli belge' yorumu: Biden için sonun başlangıcı

ABD'li haber kanalı Fox News'un sunucusu Tucker Carlson, ABD Başkanı Joe Biden'ın garajında ​​bulunan gizli belgelerin kendisi için bir "sonun başlangıcı" olduğunu öne sürdü.

Kanalda yayınlanan programda konuşan Carlson, "Bu Joe Biden için açıkça bir sonun başlangıcı. Bunu kanıtlayamayız. Gelecek belirsiz, ancak durum belli ki iyi görünmüyor. Andrew Cuomo, kaldığı yerdeki kayıt odasında buzlu konyağını içerek kendi kendine gülüyordur. Bu filmi daha önce izledi. Joe Biden'ın yardımcıları, kendisinin ofisinde, aracında bıraktığı belgeleri bulup yakmak yerine Adalet Bakanlığı'na götürüyor. Bu iyi bir işaret değil" dedi.

Daha önce Washington Araştırma Merkezi'nde Biden'a ait bir grup gizli belge bulunmuştu. Geçtiğimiz perşembe günü Biden'ın Wilmington'daki evinde başka bir grup gizli belge daha bulundu.