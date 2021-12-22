FotoKolekt’in ilk sergisi için başvurular başladı

Sanat ve fotoğraf alanındaki bireyselleşmeyi karşısına alarak kolektif üretimi benimseyen FotoKolekt, üyeleriyle birlikte periyodik olarak toplumsal konulara dair düzenleyeceği sergilerden ilkinin duyurusunu gerçekleştirdi.
Son katılım tarihi 1 Ocak 2022 olarak belirtilen sergiye başvurmak için kolektife katılarak, [email protected] adresine üretimlerin gönderilmesi gerekmektedir. Başvurulacak fotoğraflara/kolajlara ait görseller ve bilgileri (katılımcı adı, eser adı, boyutu, tekniği, yılı) şeklinde belirtilmelidir.
FotoKolekt Manifestosu:
Bizler genç fotoğrafçılarız!
Teknolojik gelişmelerle birlikte fotoğraf çekmek “kolaylaşsa da”, bizler üretim araçlarımız olan kamera ve ekipmanları alabilmek için aylarca alanımız dışındaki işlerde çalışmak zorunda olanlarız...
Esnek çalışma koşulları adı altında sabahtan akşama kadar her türlü angaryaya maruz kalarak sömürülüp, karşılığında “mesleki deneyim” dışında hiçbir şey alamayanlarız...
Kimileri için fotoğraf yalnızca selfielerden, sosyal medyadaki “havalı” pozlardan veya ismi duyulan fotoğrafçıların post-modern sergilerdeki anlamsız çalışmalardan ibaret olsa da, bizler hayalini kurduğumuz üretimler için günlerce kafa yorup, bazen bir anı kaçırmamak için saniyelerle yarışanlarız...
Geçimimizi sağlamak için çalıştığımız stüdyolarda, üretimlerimiz piyasa tarafından sektörün mekanik formlarına sokularak yaratıcılığımız engellenmeye çalışılsa da, bizler, insanlık dışı çalışma saatlerinden ve derslerimizden arta kalan zamanlarda uykumuzdan kısarak üretmeye çalışanlarız...
Sistemin bize ve fotoğraflarımıza değer vermediğini çok iyi biliyoruz.
Var olan düzen yalnızca ürünlerini daha çok satarak kâr etmenin ve kültür endüstrisi aracılığıyla var olan çelişkilerin üzerini örtmenin yollarını aramaktadır. Fotoğraf sanatı onlar için; düzenin normlarına uygun modellerin yer aldığı reklam sektörünün bir uzantısı ya da toplumdan yalıtılmış alanlarda maddi güce sahip belirli bir zümrenin tekelinde icra edilen, öz- biçim arasındaki diyalektiğin kopartıldığı üretimlerden ibaret.
Bu kopuş yalnızca niteliksiz ve içi boş üretimlerin ortaya çıkmasına neden olmamaktadır. Aynı zamanda gerçeklik, sanatçının zihin dünyasında yeniden ve yeniden üretilme işlevini yitirerek sistem tarafından çarpıtılmakta ve önemsizleştirilmektedir.
Bununla birlikte fotoğrafçılar, “fotoğrafçılığın doğası” bahane edilerek üretim süreçlerinde ve sonrasında bireyciliğe mahkum edilerek yalnızlaştırılmaktadır. Tüm bunlara sistemin neden olduğu hayat pahalılığı ve ideolojik kuşatma da eklendiğinde, umutla üretebilmek ve yaşayabilmek için geriye tek bir seçeneğimiz kalıyor.
O da dayanışarak kolektif bir şekilde hareket etmek!
Bizler elimizin kirlenmesinden korkmayarak kollarımızı sıvıyoruz! Steril hayatlarından toplumsal olana gözünü kapatanlara ve karanlığı yaymaya çalışanlara inat objektifimizi toplumsal olanın, gerçekliğin üzerine odaklıyoruz. Ve bizler, yalnızca tarihi belgeleme ve tanıklık etme derdinde değiliz. Bizler, bu düzeni değiştirmek için kameramızın ne kadar güçlü bir silah olduğunu biliyor ve bu iradeyle yola çıkıyoruz.
Kadrajımızı topluma çeviriyoruz! Fotoğrafla ve Fotoğrafla Değiştir!
INSTAGRAM: @fotokolekt