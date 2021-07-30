Fotoğraftaki kişinin kim olduğunu öğrenince sildiler

İYİP Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, yangından etkilenen vatandaşlarla konuşurken çekilen bir fotoğrafının, Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) resmi sosyal medya hesabında paylaşıldıktan sonra silindiğini açıkladı. Bahşi, “Fotoğraftaki kişinin ben, yani İYİ Parti Milletvekili olduğu anlaşılınca kaldırılmıştır” dedi.

Feridun Bahşi, yangın bölgesinde yaşadığı bu durumu, sosyal medya hesabından duyurdu. Bahşi, “Pess!!! Aşağıdaki fotoğraf @OGMgovtr resmi sosyal medya hesabından paylaşılmış ancak fotoğraftaki kişinin ben, yani İYİ Parti milletvekili olduğu anlaşılınca paylaşım kaldırılmıştır” dedi.

Bahşi’nin yaptığı paylaşımda, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’in de aynı fotoğrafı paylaştığı görülüyor.