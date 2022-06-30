Fotoğrafları sızdırılan AKP'li belediye başkanı istifa etti

Bir kadınla fotoğrafları sızdırılan AKP'li Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, belediye binası önünde yaptığı açıklamayla istifa etti.

"20 yıllık siyasi hayatımda annelerimizin ninelerimizin gözyaşı oldum, çocuklarımızın gülüşü oldum, hastanedeki hasta, okuldaki öğrenci, sanayideki işçi oldum. Gece-gündüz çalıştım sizlerin o yüzünü ak etmek için" diyen Çakıcı, "Sizleri anlıyorum size yakışmadı, bana da yakışmadı bu ayrılış. Ama ben sizlere yanlış yapmadım, 6 ay öncesinden gerçek olmayan hesaplarla sahte hesaplarla kirletmeye başlayan bir sürecin sonuna geldim. Partimi düşünerek sizleri düşünerek istifa kararı alıyorum" ifadesini kullandı.