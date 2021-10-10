Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Bottas kazandı

F1 Türkiye Grand Prix'sini Valtteri Bottas kazandı.

Haber Merkezi

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sini Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı.

Yarışı ikinci sırada bitiren Max Verstappen ise 5. olan Hamilton'ın önüne geçerek genel klasmada ilk sıraya yükseldi.

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