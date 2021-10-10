Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sini Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı.
Yarışı ikinci sırada bitiren Max Verstappen ise 5. olan Hamilton'ın önüne geçerek genel klasmada ilk sıraya yükseldi.
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soL - İstanbul
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Bottas kazandı
F1 Türkiye Grand Prix'sini Valtteri Bottas kazandı.
Haber Merkezi
Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sini Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı.
Yarışı ikinci sırada bitiren Max Verstappen ise 5. olan Hamilton'ın önüne geçerek genel klasmada ilk sıraya yükseldi.