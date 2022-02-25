Formula 1 Grand Prix'in Rusya ayağı iptal edildi: Türkiye'ye taşınma ihtimali gündemde

Dün akşam Formula 1'in CEO'su Stefano Domenicali, Rusya Grand Prix'ini görüşmek üzere takım yöneticileri ve FIA ​​ile bir toplantı düzenledi. Toplantıdan Ukrayna'ya dönük askeri harekât nedeniyle yarışmanın Rusya'da gerçekleştirilmemesi kararı çıktı.

Sonraki yarışların formatının belirlenmesi için toplantının 25 Eylül'de yapılması kararlaştırılırken Türkiye'nin potansiyel bir yedek olarak görüşüldüğü belirtildi. Fakat İngiltere menşeli The Guardian'ın haberine göre F1'in şu anda İstanbul Park Pisti'ni yarışların yeri olarak düşündüğü yönünde bir sinyal yok.

F1'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası, insanları ve ulusları bir araya getirmek için olumlu bir vizyonla tüm dünyadaki ülkeleri ziyaret ediyor. Ukrayna'daki gelişmeleri üzüntü ve şokla izliyor ve mevcut duruma hızlı ve barışçıl bir çözüm bulunmasını umuyoruz. Perşembe akşamı Formula 1, FIA ve takımlar sporumuzun konumunu tartıştı ve tüm ilgili paydaşların görüşü de dahil olmak üzere, mevcut koşullarda Rusya Grand Prix'sini düzenlemenin imkansız olduğu sonucuna varıldı."