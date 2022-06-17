Forkliftin freni boşaldı: Anne yaşamını yitirdi, oğlu yaralandı

Samsun Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de iddiaya göre Recep D. idaresindeki forkliftin freni boşaldı. Duramayan forklift, oğlu M.E. Sezgin'le beraber yürüyen Ayşe Sezgin'e çarptı.
Sezgin'i altına alan forklift kaldırıma çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Sezgin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Oğlu M.E.Sezgin ise ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre, forklift vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, Sezgin'in cesedi Adli Tıp Morgu'na götürüldü.
Sürücü Recep D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.