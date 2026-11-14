Fon vurgunununda ‘liste’ muamması: ’28 milyar vurgun yapan patron 'Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım' demiş’

Fon soygununda tartışma konusu olan başlıklardan biri açıklanmayan liste.

Muhalefet partisi yöneticileri, AKP'li isimlerin ve bürokratların isimlerinin yer aldığı söylenen listeyi bilip açıklamadıklarını ifade etmişti.

NOW TV'de yayınlanan "Orta Sayfa" programında konuşan gazeteci Deniz Zeyrek de, fon vurgunu soruşturmasına ilişkin Ankara ve Meclis kulislerinde duyduğu iddiaları anlattı.

Bir patronun fonlardan birine 300 milyon lirayla girip 28 milyar lirayla çıktığının konuşulduğunu belirten Zeyrek, üst düzey bir bürokratın da adının iddialara karıştığını öne sürdü.

Zeyrek şunları söyledi:

Verdikleri isimler bende saklı kalmak kaydıyla anlatayım, iş insanları... 300 milyon lirayla girmiş ve 28 milyar lirayla çıkmış. Tera, Pusula, Destek vs gibi fonlardan birine girmiş. Yanında olan arkadaşı dönüp, 'Ya burada bir haksızlık var, bunu fark etmedin mi? Bu hisse nasıl bu rakamdan bu rakama çıkıyor?' diye sormuş. O da 'Yoo, bu iş böyle. Ben de Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım, ne olmuş?' demiş.

'5 milyon dolarlık villalarda oturuyorlar'

Programda gazeteci Nevşin Mengü'nün "Borsada kazanmak suç değil, orada ince bir çizgi var. Şişirmenin sorumlusu ben değilim, sorumlusunu bulmak lazım" değerlendirmesi üzerine Deniz Zeyrek, iddiaların sıradan bir yatırım kazancının ötesinde olduğunu söyledi.

Zeyrek şöyle devam etti:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in 'örgütlü yapı' dediği şeyden bahsediyorum. Sıradan bir şirketin hissesini almıyor. Yan yana 5 milyon dolarlık villalarda oturuyorlar, komşudan öğreniyor, yatırıyor ve 28 milyar lirayla çıkıyor. Bana bunu anlatan iş adamının ismini de verdi ama yorum yapmam, iftira da olabilir. Bundan kurtulmanın yolu listeyi açıklamaktır.

Kendisine üst düzey bir bürokratın adının verildiğini belirten Zeyrek, bu kişinin son günlerde kamuoyunun önünde fazla görünmediğinin de iddia edildiğini aktardı.

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