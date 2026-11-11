'Fon vurgunu araştırılsın' talebi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, partilerin grup önerileri görüşüldü.

ANKA'da yer alan habere göre İYİP, Yeni Yol, CHP ve Yeni Parti Grupları, fon vurguyla ilgili sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin dört farklı Meclis araştırması önergesi verdi.

Yeni Yol Grubu, "sermaye piyasalarında yatırım fonları üzerinden gerçekleştirilen usulsüz işlemler ve haksız kazanç faaliyetleriyle bağlantılı siyasi isimlerin ve kamu görevlilerinin tespit edilmesi" vurgusu yaptı.

İYİP, "sermaye piyasalarında yaşanan yatırım fonu krizinin ortaya çıkmasına neden olan yapısal sorunların, düzenleyici ve denetleyici kurumların görev ve sorumluluklarını yerine getirip getirmediğinin, benzer krizlerin önlenmesi ve yatırımcı haklarının korunması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırması önergesi verdi.

Yeni Parti "sermaye piyasalarında yaşanan manipülasyon iddialarının tüm boyutlarıyla araştırılarak idari ihmal ve sorumluların tespiti için yapılması gerekenlerin belirlenmesi" amacıyla verdiği Meclis araştırması önergesi üzerine konuşan Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fon soruşturması kapsamındaki açıklamalarını hatırlattı. "Bu fon meselesi örgütlü olarak yapılmış. Sonra bir baktım, hayatı örgütçülükle geçmiş biri olarak, bir örgütte ne olur? Bizimki yasal örgüt, bunlarınki yasa dışı bir örgüt; yasa dışı örgütte bir lider olur, bir kadro olur, bir de üyeler olur" dedi.

Önergeler üzerine konuşan muhalefet milletvekilleri, fon soruşturmasının tüm boyutlarıyla araştırılması ve Meclis araştırma komisyonu kurulması çağrısı yaptı.

Verilen Meclis araştırması önergeleri, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.