Fon soygununda liste tartışması: Erdoğan'ın 'ummadık insanları' tanıdık çıktı

Fon vurgununun ortaya çıkmasının üzerinden uzun bir süre geçti ancak yarattığı kriz hâlâ devam ediyor.

Vurgunun son halkası olarak bugün BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti.

Listeler ise hâlâ sır gibi saklanıyor.

Listelerin açıklanmaması büyük tepki çekmeye devam ederken, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon vurguncularına ilişkin "Hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişler" demişti.

Oysa tutuklanan veya vurgunla adı geçen isimlerin birçoğunun atamasında aynı imza var.

soL TV, o listeyi aktarıyor:

🔴 "Gözlerimi kaparım, imzamı atarım" rejimi 📌 "Ummadığımız adamlar" tanıdık çıktı Haber bülteninin tamamını izlemek için: https://t.co/y96EMzAq6r https://t.co/DHKlfE2JYX — soL TV (@soLTVkanal) November 11, 2026

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