Fon soygununda liste tartışması: Erdoğan'ın 'ummadık insanları' tanıdık çıktı
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 11.11.2026 , 16:57
Fon vurgununun ortaya çıkmasının üzerinden uzun bir süre geçti ancak yarattığı kriz hâlâ devam ediyor.
Vurgunun son halkası olarak bugün BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti.
Listeler ise hâlâ sır gibi saklanıyor.
Listelerin açıklanmaması büyük tepki çekmeye devam ederken, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon vurguncularına ilişkin "Hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişler" demişti.
Oysa tutuklanan veya vurgunla adı geçen isimlerin birçoğunun atamasında aynı imza var.
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