Fon soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun'un yerine yardımcısı Türeli getirildi

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un gözaltına alınmasının ardından bugün yapılan Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı’nda genel müdürlüğe vekaleten Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Atila Türeli getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ergun'un fon soruşturması kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlamalarıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

Korkmaz Enes Ergun, 26 Mart 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da genel müdürlük görevini yürütüyordu.

Ergun fonların tasfiyesi için Meclis'te görüşülen yasa tasarısı sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan isimdi. Ergun aynı zamanda Erdoğan’ın fon krizi toplantısına katılan isimlerden de biriydi.

Atilla Türeli kimdir?

1970 yılında Konya Ereğli’de doğan Atilla Türeli, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Avrupa Birliği Kamu Hukuku ve Entegrasyon (European Public Law and Integration Programme) yüksek lisans programını tamamladı. 1994 yılında avukatlık ruhsatını aldı.

2000 yılına kadar adli yargıda hakim olarak görev yaptı. 2000 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın (İMKB) açtığı sınavı kazanarak Hukuk Müşavirliği'nde avukat olarak göreve başladı.

2012-2014 yıllarında Üye İşleri Bölüm Müdürü, 2014-2016 yıllarında Uyum Bölüm Müdürü, 2016-2023 yılları arasında ise Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı. Türeli, halen TÜRİB Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyesi.

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