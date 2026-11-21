Fon vugununa ilişkin açıklanmayan listeler hâlâ gündemdeyken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında ilgili kurumlara yazı yazarak 108 kişinin mal varlıkları ile ilgili uyarı yaptı.

108 kişinin mal varlıkları üzerinde işlem yapmak istemeleri halinde başsavcılığa bildirilmesi talebinde bulundu.

Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgide isimler paylaşılmadı.

SPK'den Batıçim hisselerine ilişkin işlem yasağı kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ise Batıçim (BTCIM) pay piyasasındaki işlemler nedeniyle BR Madencilik'e borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi. Kurul, karara gerekçe olarak piyasa dolandırıcılığı veya kanuna aykırı işlem şüphesini gösterdi.

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