Fon soruşturması: Mustafa Sandal'ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Nefes’in haberine göre, şarkıcı Mustafa Sandal’ın kayınvalidesi Reyhan Sütşurup’un banka hesabında bulunan 3 milyon dolara el konuldu.

Soruşturma kapsamında daha önce Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal ile kayınpederi Cihan Sütşurup’un mal varlıklarına el konulmuş ve iki isim hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

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Kazançları iade etmek için başvurmuşlardı

Melis Sütşurup Sandal ve Cihan Sütşurup’un, TERA’nın TLY fonundan milyarlarca lira kazanç elde ettiği ileri sürülmüştü.

İkilinin avukatları, söz konusu kazancı iade etmek amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu. Başsavcılık ise aileyi iade işlemleri için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) yönlendirmişti.

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