Fon krizinde bir istifa daha: Osman Çelik Eximbank’taki görevinden de ayrıldı

Fon vurgununa ilişkin gelişmelerin sürdüğü günlerde yeni bir istifa haberi Türk Eximbank’tan geldi. Daha önce Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Osman Çelik, bankanın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre Çelik yalnızca başkanlık koltuğunu değil, yönetim kurulu üyeliğini de bıraktı. Böylece Çelik’in Eximbank ile resmi bağlantısı tamamen sona ermiş oldu.

Emekliliğini istemişti

Çelik’in bugünkü istifası, fon vurgunun patlak vermesinin ardından bakan yardımcılığı görevinden emekliliğini istemesinden hemen sonra geldi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik 19 Ekim'de Bakan Mehmet Şimşek’e emeklilik dilekçesini vermişti. Çelik, bakan yardımcılığı görevine 21 Haziran 2023'te atanmıştı.

Damadı fon soruşturmasında tutuklanmıştı

Çelik’in damadı ve eski BDDK üyesi Mustafa Balcı’nın oğlu İskender Balcı, fon vurgununa ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 Ekim’de tutuklanmıştı.

Balcı'nın yönetiminde olduğu Özata Denizcilik hisseleri de fon vurgununa karışmıştı.

Özata'nın şaibeli hissesine para yatıran eski AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya aylar içerisinde 2 milyar lira kazanmış ve fon krizi patlak vermeden önce hisselerini bozmuştu.

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