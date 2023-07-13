Folkart yangını sonrası ev sahipleriyle inşaat şirketi davalık oldu

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 27 Nisan'da Folkart'ta 4 bloklu sitedeki 8 katlı binada yangın çıkmış, yangın 8 saatlik çalışma sonucu söndürülebilmişti. Dumandan etkilenen 7 kişiden biri hastaneye kaldırılmış, diğerlerine ambulansta müdahale edilmişti.

Yangınla ilgili müteahhit firmanın ev sahiplerinden 222 bin avro (yaklaşık 6.5 milyon TL) "katkı" istediği öne sürüldü. Bunun üzerine malikler dava açmaya başladı.

Milliyet'in haberine göre olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan alınan raporda, yangın öncesinde 1. ile 2. kat arasında, aydınlatma amacıyla tesis edilen armatür veya kablo şaftı içindeki enerji besleme hattında bir kısa devre meydana geldiğini yangının bundan dolayı çıktığını belirtildi.

Ev sahibi Çiler Nazife Koşar ile birlikte 2 malik yargıya başvurdu. Folkart’ın kendilerine 20 Haziran’a kadar süre verdiğini ve yanan siteyi yeniden yapacağını söylediğini belirten Koşar, “20 Haziran’a kadar bekledim. Sonra ‘222 bin avro sizden katkı isterim’ dediler. Ben de 21 Haziran’da yargıya başvurdum. O gün alevleri durduran herhangi bir engel, yangın söndürme sistemi ya da bir alarm dahi yoktu. Site yönetimi ya da müteahhit firma Folkart A.Ş., yangın esnasında ya da sonrasında durumu telafi edici en ufak iyimser bir adım atmadı. Kimse biz o gece ve o geceden bugüne dek nerede kaldık, neler yitirdik, ne yaşadık sormadı bile. Ev sahiplerine kül haline gelmiş evlerini bir kez daha satma planları yapan ve 54 gündür en küçük bir adım bile atmayan tüm sorumlulardan yargı önünde hesap soracağım” açıklamasında bulundu.