Foçalılardan taş ocağına itiraz: 'Talana geçit vermeyeceğiz'

Foça'da Doğa ve Tarih Talanına Hayır Platformu, Çevre, Şehircilik Bakanlığı tarafından, çevresel etki değerlendirme süreci başlatılarak taş ocağı yapılmak istenmesine karşı basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bugün saat 13.00'te İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasında, konuya ilişkin toplanan imzalarla da itiraz edildi.

Nurten Arslan tarafından okunan basın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

"Foça’da Çevre, Şehircilik Bakanlığı tarafından, çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlatılan, taş ocağı yapılmak istenen yerin hemen yanı başında dünya mirası 2500 yıllık Pers Mezar Anıtı, zeytinlik alanlar bulunuyor. Bu alanda 98,63 hektarlık alan (başka bir deyişle 980 dönüm) içerisinde 19.97 hektarlık alanda tüf taşı çıkarılmak isteniyor.

Yılda 25 bin ton tüf taşı çıkarılması hedeflenen ve bu hıza göre de kapasitesinin 610 yıl olarak hesaplandığı bir alan için Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı’ya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 10 yıl süre ile II-B grubu İşletme Ruhsatı verildiği; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da ÇED süreci başlatıldığı ilan edildi. Proje Alanı İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Haritasına göre “Orman Alanı ve Tarım Arazisi” sınırları içerisindedir. Bu proje Orman Alanı ve Tarım Arazisi olarak kullanılan ve planlanan alanın Maden Faaliyetine konu edilmesi planlama ve yer seçim ilkelerine aykırıdır.

Planlama ve Yer Seçim İlkeleri Açısından değerlendirme yapılmış mıdır? Hayır! Halk sağlığı ve canlı yaşamı açısından değerlendirme yapılmış mıdır? Hayır! Bölgenin Kapasite Sorunu Açısından değerlendirmesi yapılmış mıdır? Hayır! Kültürel Varlıkları Etkileri Açısından Değerlendirilmesi yapılmış mıdır? Hayır! Alanın Niteliğine, Zeytinlik Alanlarına ve Tarım Alanlarına, Su kaynaklarına, etkisi değerlendirilmiş midir? Hayır.

İşte tam bu nedenlerle Proje Tanıtım Dosyasına ve ÇED sürecine itiraz ediyoruz

Tarım Toprağı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları, Mera alanları ve Sulak alanlar, Su havzaları, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkları,Tarihi yapılar, Tarihi sit alanlarına verilen Ruhsatı tanımıyoruz. Israr edilirse ruhsat iptal davası açacağız!

ÇED Olumlu Kararı çıkması halinde idari dava ile iptal davası açacağız!

Kapitalizmin daha çok kar ve rant hırsıyla canlı yaşamı ve ekosistemi tehdit etmesine; doğanın ve tarihin bu kadar cömert davrandığı bir coğrafyaya bu kadar pervasızca saldırılmasına, talan edilmesine geçit vermeyeceğiz!

Bakırçay Havzası ve Aliağa sanayisi yetmiyormuş gibi bir de taş ocaklarıyla Foça'nın yok edilmesine izin vermeyeceğiz!"