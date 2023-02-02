Dalaman'daki doğal sit alanına 50 futbol sahası büyüklüğünde millet bahçesi

AKP iktidarı, Muğla’nın Dalaman ilçesine bağlı Kapıkargın mahallesinde millet bahçesi yapmak için harekete geçti.

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 25 Ocak 2023 tarihinde millet bahçesi projesi için imar planlarını askıya çıkardı. Toplam 37 hektar alandan oluşan planlama bölgesi; Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 9 Mart 2011 tarihinde onadığı planda; doğal sit alanı, önemli doğa alanı sınırı ve sulak alan sınırı içerisinde yer alıyor. Bölge ayrıca doğal karakteri korunacak ve sazlık bataklık alan olarak belirlendi. Yapılan plan değişikliği ile alanın millet bahçesi olarak kullanılması planlanıyor. Alanın millet bahçesi kullanımının yanı sıra 12 metre ve 10 metre genişliğinde taşıt yolları, 194 araç kapasiteli otopark, bisiklet park alanı ve trafo alanları da yer alıyor.

Öte yandan proje alanı, Karasu Çayı- Kükürtlü Göl ve çevresindeki önemli sulak alanları içeriyor. Bölgenin güneyinde yer alan Kayacık- Dalaman sahil hattı ise Bern Sözleşmesi ve Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşmesi ile koruma altına alınmış olan türlere ait kaplumbağa yuvalama kumsalı niteliğini taşıyor.

'Ülkemizin her yerinde ihanet devam ediyor'

Projeye tepki gösteren CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, AKP iktidarının çevre politikasını eleştirerek şunları söyledi:

“Adında ‘kalkınma’ olan parti; doğanın, insanın ölümü pahasına sürdürülen bir ‘sözde’ kalkınma yaşatıyor ülkeye. Sadece ‘İstanbul'a ihanet ettik’ itirafı gelse de, ülkemizin her yerinde bu ihanet devam ediyor. Çevre politikası neyi ne kadar koruduğu kadar, neyi korumadığı bakımından da değerlendirilmelidir. Yirmi yıllık dönemin çevre politikasının ilk özelliği çevrenin ve doğa varlıklarının korunmasının istisna, korunmamasının kural hâline gelmesidir. Dalaman’a 50 futbol sahası büyüklüğünde bir millet bahçesi yapılması, korunması gereken alanları yok edecek bu proje kimin talebidir? Halkın, çevre örgütlerinin, odaların yerel yönetimlerin görüşü alınmış mıdır? Hepsinin cevabını AKP’nin çevre karnesinden biliyoruz. O karnede şu yazıyor: rant pahasına doğa katliamı.”