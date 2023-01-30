AKP’li belediyenin millet bahçesine yargıdan 'dur' kararı

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi, deniz kenarında bulunan geniş bir alanı millet bahçesi yapmak için bir yıl önce meclisten karar çıkarmış, Samsun Mimarlar Odası alınan meclis kararını yargıya taşımıştı. Samsun 3. İdare Mahkemesi, millet bahçesi projesi imar planının kanunlara uygun olmadığını ve kamu yararı bulunmadığını belirterek yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; Samsun Büyükşehir Belediyesi geçen yıl ocak ayının ikinci toplantısında İlkadım ve Canik ilçelerinde yapılması planlanan millet bahçeleri ile ilgili gündem maddesi görüşüldü.

İçinde Bandırma Vapuru, Doğu Park, Tenis Kulübü, Nuri Asan Tesisleri, eski hayvanat bahçesi, fuar alanı, Ömer Halisdemir Toplantı Salonu, Atatürk Kültür Merkezi, Dijital Gösterim Merkezi, Valilik binası ve parkların bulunduğu deniz kenarındaki geniş bir bölgeyi millet bahçesi yapmak için meclis kararı aldı.

Kamu yararı yok

Meclis kararında kamu yararı olmadığını belirten Mimarlar Odası Samsun Şubesi, Samsun 3. İdare Mahkemesi’ne dava açarak yürütmenin durdurulmasını talep etti.

Mahkeme, imar planının kanunlara uygun olmadığını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan görüş alınmadığını, kamu yararı bulunmayan teklifte gerekli araştırma ve analizlerin yapılmadığı belirterek, “Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” karar verdi.