Millet bahçelerine bir ayda 1,5 milyar lira

2018 yılından 2023 yılına kadar millet bahçelerine 10 milyar 744 milyon TL ödeme gerçekleştiren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2023 yılının ocak ayında da millet bahçelerine rekor ödeme yaptı.

Sözcü'nün haberine göre; 2023 yılının ocak ayında 12 millet bahçesi için sözleşme imzalandı. Ocak ayında sözleşmesi imzalanan millet bahçelerinin toplam maliyeti ise 1 milyar 461 milyon TL olarak hesaplandı. En yüksek maliyetli olanlar 212 milyon 361 bin TL ile Uşak Merkez, 194 milyon 713 bin TL ile Karabük ve 171 milyon 923 bin TL ile Ankara Sincan millet bahçeleri oldu.

Toplam 10,7 milyar TL

TOKİ tarafından son millet bahçeleriyle birlikte 2018'den 2022 yılı sonuna kadar 180'e yakın millet bahçesi ihalesi düzenlendi. 2018 yılından 2023 yılına kadar millet bahçelerine ödenen tutar 10 milyar 744 milyon TL oldu. Söz konusu tutar aralarında Ticaret, Dışişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gibi bakanlıkların olduğu altı bakanlığın 2022 yılındaki bütçesinden yüksek.

En yüksek maliyet 2 milyarı aştı

Sadece İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin maliyeti 2 milyar 174 milyon lira oldu. TOKİ, KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Millet Bahçesi, cami ve ek tesisler inşaatı ile alt yapı düzenlemesi için de 2 milyar 97 milyon TL ödedi. TOKİ son olarak 23 Ocak'ta Gümüşhane Merkez Millet Bahçesi için 99 milyon 999 bin TL'lik sözleşme imzaladı.