Foçalılar mücadeleyi kazandı: Taş ocağı projesi iptal edildi

İzmir'de Foça'da Doğa ve Tarih Talanına Hayır Platformu ve Foçalılar, Çevre, Şehircilik Bakanlığı tarafından, çevresel etki değerlendirme süreci başlatılarak taş ocağı yapılmak istenmesine karşı mücadele başlatılmıştı.

Foça’da bakanlık tarafından ÇED süreci başlatılarak taş ocağı yapılmak istenmesine karşı yurttaşlar topladıkları imzaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne vermişti.

2 bin 500 yıllık tarihi Pers Mezar Anıtı'nın yakınında açılmak istenen taş ocağıyla ilgili bugün bir gelişme yaşandı. Kurumlar projeye ilişkin olumlu görüş vermedi.

İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu'nun görüşünde, "Söz konusu ÇED sahasının bir bölümünde, yazımız eki harita üzerinde yeri işaretli alanda, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. Maddesinde sayılan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarından olduğu görülmüş, 2863 sayılı kanunun 7. Maddesi doğrultusunda tespit ve tescile esas çalışmalar İlgi (b) yazımız ile başlatılmıştır." denildi.

Foça Kaymakamlığı'nın yazısındaysa "…Yapılan yazışmalar sonucunda alınan cevabi yazıların bir örneği ilişikte gönderilmiş olup, söz konusu cevabi yazılar incelendiğinde anılan taş ocağının açılmasının uygun olmadığı değerlendirilmektedir" görüşü bildirildi.

Foça'da Doğa ve Tarih Talanına Hayır Platformu'nun açıkladığı bilgilere göre "Proje Tanıtım Dosyası"na ilişkin devam eden ÇED süreci iptal edildi.