FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde şampiyon belli oldu

İtalya, FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Haber Merkezi

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi final müsabakasında İtalya ile Brezilya karşı karşıya geldi. Ankara Spor Salonu’nun en sahipliğinde yapılan turnuvanın son maçında İtalya rakibi Brezilya’yı 3-0 mağlup etti.

FIVB Milletler Ligi'ni dünya birincisi olarak tamamlayan İtalya, kupayı müzesine götüren taraf oldu. Brezilya ise Milletler Ligi’ni ikinci olarak tamamladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi üçüncülük maçında Sırbistan'a 3-0 kaybederek turnuvayı 4. olarak tamamlamıştı.

Haber

A Milli Kadın Voleybol Takımı Millet Ligi'nde 4. oldu