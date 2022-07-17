FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde şampiyon belli oldu

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi final müsabakasında İtalya ile Brezilya karşı karşıya geldi. Ankara Spor Salonu’nun en sahipliğinde yapılan turnuvanın son maçında İtalya rakibi Brezilya’yı 3-0 mağlup etti.

FIVB Milletler Ligi'ni dünya birincisi olarak tamamlayan İtalya, kupayı müzesine götüren taraf oldu. Brezilya ise Milletler Ligi’ni ikinci olarak tamamladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi üçüncülük maçında Sırbistan'a 3-0 kaybederek turnuvayı 4. olarak tamamlamıştı.