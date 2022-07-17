A Milli Kadın Voleybol Takımı Millet Ligi'nde 4. oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi üçüncülük maçında Sırbistan'a kaybetti.

Haber Merkezi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi üçüncülük maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Üçüncülük maçında rakibine 3-0 mağlup oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı turnuvayı 4. olarak tamamladı.