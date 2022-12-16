Fitch'ten Türk bankalarına risk uyarısı: Müdahale yapabilirler

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'den Türk bankalarına risk uyarısı geldi.

Artan küresel faizler, son derece yüksek enflasyon ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesindeki politika belirsizliklerinin sürdüğüne işaret eden Fitch, para politikasını gevşetmenin Türkiye’nin makroekonomik ve finansal istikrarına yönelik riskleri artırdığını açıkladı.

Bu durumun Türk bankalarına yönelik sektörel görünümü kötüleştirdiğini vurgulayan Fitch, hükümetin bankacılık sistemine müdahale yapma ihtimalini artırdığı belirtti.

Sözcü'nün Reuters'dan aktardığına göre Fitch, bankaların kredi portföylerinin, hükümetin politika gündemini destekleyecek makro ihtiyati düzenlemelere karşı duyarlı olduğunu ekledi.

Fitch 2021’in sonundan beri Türkiye’nin kredi notunu iki kere düşürdüğü gibi, iki seferinde de olumsuz görünüm açıklamıştı.

Fitch, Türkiye’nin kredi notunu düşürmesinin sebebi olarak "Türkiye’nin dış maliyesinin zayıf olmasını, gitgide daha da sıradışı ve müdahaleci hale gelen politikaların yarattığı büyüyen ekonomik çarpıklıkları ve politik ve jeopolitik riskleri" göstermişti.