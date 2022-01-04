Fitch uyardı: Dövizdeki oynaklık Türk belediyeleri baskı altına alabilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, dövizdeki oynaklığın, borcunun büyük kısmı hedge (karşıt bir işlem yapma faaliyeti) edilmemiş büyükşehir belediyelerinin sürdürebilir borçlarını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı.

Bloomberg’te yer alan habere göre Fitch, negatif operasyonel ortamın, özellikle de devam eden yüksek Döviz oynaklığının, önemli ölçüde hedge edilmemiş borç pozisyonlarına sahip Türkiye’deki büyükşehir belediyelerinin borç sürdürülebilirliği üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.

Bu ihtimalin baz senaryo olmadığını belirten Fitch, yayımladığı raporda büyükşehir belediyelerinin operasyonel dengelerinin sağlam kalmasını beklediklerini ve en çok etkilenecek belediyelerin toplam ortalama borç stoklarının yüzde 77’si dövizden oluşan ve hedge edilmemiş olan İstanbul, İzmir ve Antalya olduğunu belirtti.