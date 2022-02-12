Fitch Türkiye’nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notu görünümünü 'negatif' olarak belirlerken, Türkiye'nin kredi notunu BB-'den B+'ya indirdi.

Kredi derecelendirme kurumu Fitch yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin notları, zayıf politika güvenilirliğini ve öngörülebilirliğini, yüksek enflasyonu, yüksek dış finansman gereksinimlerine ve dolarizasyona göre düşük dış likiditeyi ve jeopolitik riskleri yansıtıyor" ifadesini kullandı.

Fitch söz konusu raporda, Türkiye’de enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 38'e, 2022'de ortalama yüzde 41'e ve 2023'te yüzde 28'e ulaşacağı öngörüsünde bulundu. Fitch, Merkez Bankası’nın swap hariç net döviz rezervinin negatif bölgede olmaya devam ettiğini aktardı. Raporda, “Genel yönetim bütçe açığının milli gelire oranının 2022'de yüzde 4,2'ye, 2023'te ise yüzde 4,5'e yükselmesini bekliyoruz. 2021'de tahminen yüzde 11 büyüyen Türkiye ekonomisinin 2022'de yavaşlayarak yüzde 3,2 oranında büyümesini bekliyoruz” denildi.