Nureddin Nebati: Enflasyon bir süre böyle devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Habertürk - Bloomberg HT ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Nebati’nin sözlerinden satır başları şöyle:

"20 Aralık 2021 Türkiye için önemli günlerden biriydi, tarihe geçen bir gün oldu. Ekonomik manifesto açıklandı ve etkisini gösterdi.

Kur Korumalı Mevduat başlarken, ilk andan itibaren Türkiye'de çok ciddi bir şekilde talebin oluşmasına ve oraya doğru yönelişin ivme kazanarak başlamasına neden oldu.

Önce bireyseller, sonra tüzeller, son ve en önemli ayağı da vergi istisnası ile 31 Aralık'a kadar kur farklarını istisna etme imkanı sağladık, günlük girişler hızlı bir şekilde dövizi de tetikledi.

Kur korumalı mevduatla 10 milyar doları aşan bir döviz bozumu ve ona yakın bir TL girişi oldu. Dövizden dönüşlerin payı ise yüzde 49 oldu."

"En büyük problemimiz enflasyon. Başka bir problemimiz yok. Enflasyon bir süre mevcut seviyelerde devam edecek, yaz aylarında gevşeme bekliyoruz.

3 ayda yüzde 27-28 düzeyinde bir yükle bu yıla devam edeceğiz. Yaza doğru bu seviyelerin gevşemesini bekliyoruz. Herkes şikayet ediyor ama Türkiye yağışa doydu, barajlar doldu. Gıda ile ilgili üretimde bir problem yaşanmayacak.

Yıl sonu enflasyon beklentimiz yüzde 24 civarında. Yarın bir paket açıklayacağız hem özel sektörün hem de kamunun üzerindeki yüklerle ilgili atacağımız adımlarla psikolojiyi tersine çevirmek gayretindeyiz.

Biz seçimlere giderken mayıs ayında tek haneli rakamlara inmiş olacağız. Bu yükü atacağız.

Mayıs 2023’te tek haneli enflasyona ineceğiz. Seçimle tek rakamlarla girmiş olacağız.

Şeffaf olan bir insanım. İnandığım şeyi söylerim. Londra'da enflasyonun kültürel sebeplerden yüksek olduğu sözü uydurma bir sözdür. Ama altın örneğinde olduğu gibi biz altına önem veririz.

Londra görüşmeleri muhteşem geçti, bunu oradaki yatırımcıların gözlerinden de anlıyorsunuz.

Kur Korumalı Mevduat ile TCMB'nin net rezervlerinin artmasını bekliyoruz.