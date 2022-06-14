Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini değiştirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Küresel Ekonomik Görünüm Raporu yayımlandı. Fitch raporunun Haziran sayısının başlığı "Sıkı Para Politikasının Dönüşü" oldu.

Fitch'in raporunda, enflasyon ve para politikalarındaki kısıtlayıcı hamleleri dolayısıyla, dünya ekonomisinde büyüme verilerinin düşebileceği ifade edildi.

Ukrayna krizi, Çin'in imalat süreci üzerinde oluşturduğu baskıların ve enerji hammaddelerinin maliyetlerindeki yükselişin Avrupa'daki enflasyonu daha da fazla etkileyebileceği belirtildi.

Fitch, Türkiye'nin 2022 yılı büyüme tahminini yükseltti

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, ülke ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde beklenenden daha iyi performans gösterdiği ifade edilirken, Türkiye'nin 2022 yılı büyüme tahmini yükseltildi. Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5, 2023'te yüzde 3 ve 2024'te yüzde 2,9 büyümesinin beklendiği açıklandı. Fitch, daha önce Türkiye'nin bu yıl yüzde 2,4 ve 2023'te yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörüsünde bulunmuştu.

Dünya ekonomisindeki büyüme tahmini düşürüldü

Fitch, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,9, 2023 ve 2024'te yüzde 2,7 oranında büyümesinin beklendiği söyledi. Fitch, Mart ayında açıkladığı tahminlerinde küresel ekonominin 2022'de yüzde 3,5 ve 2023'te yüzde 2,8 büyüyeceğini öngörmüştü.

Raporda, dünya genelinde enflasyon zorluklarının belirgin hale geldiği ve merkez bankalarının yanıt vermek zorunda kaldığı ifade edildi.