Fitch: Türkiye ve Suriye'de depremlerin yarattığı hasar 4 milyar doları bulabilir

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerin 4 milyar doları aşan ekonomik kayıplara neden olabileceği bildirildi.

AFP’nin haberine göre Fitch'ten yapılan açıklamada, "Durum gelişmekte olduğu için ekonomik kayıpları tahmin etmek zor, ancak 2 milyar doları aşması muhtemel görünüyor. 4 milyar dolara veya daha fazlasına ulaşabilir" denildi.

Fitch, "her şeyden önce bir insanlık trajedisi" olmasının yanı sıra, depremin yarattığı yıkımla ilgili gelişmeler sürekli değiştiği için iki ülkenin de tahmin edilmesi zor ekonomik kayıplarla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu. Türkiye ve Suriye'deki depremin mali faturasının 2 milyar doları geçmesinin beklendiğini, zararın 4 milyar dolara ve daha fazlasına ulaşabileceği ifade edildi.