Fitch: Küresel gıda enflasyonu düşebilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, tahıl fiyatlarında son haftalarda yaşanan düşüşün gelecek yıl gıda enflasyonunda düşüş beklentisini artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, küresel gıda enflasyonunun 2023'te keskin bir şekilde düşmesinin muhtemel olduğu belirtildi.

Küresel arza 20 milyonluk tahıl

Açıklamada, Ukrayna'dan bu hafta başlayan tahıl sevkiyatının küresel arza yaklaşık 20 milyon tonluk katkıda bulunabileceği ifade edildi.

Küresel faktörlerin de tahıl fiyatlarını düşürdüğüne işaret eden Fitch Ratings, ABD Merkez Bankası'nın (FED) ekonomi politikasındaki sıkılaşmasının resesyon korkularını artırdığı ve gelecek yıl belirgin bir küresel ekonomik yavaşlama beklentilerine neden olduğunu aktardı.

FED'in para politikası duruşunun dolar endeksini 20 yılın en yüksek seviyesine çıkardığı belirtilen açıklamada, emtialarla ters ilişkisi göz önüne alındığında ABD dolarındaki artışın tarımsal emtiaların fiyatlarında büyük bir düşüşe katkıda bulunduğu belirtildi.

Gıda fiyatlarında yukarı yönlü riskler

Küresel sanayi üretimindeki yavaşlamanın da gelecek dönemde emtia fiyatlarındaki düşüş beklentisiyle uyumlu olduğu aktaran Fitch, ancak gıda fiyatlarına yönelik yukarı yönlü risklerin görüldüğü bildirdi.

Açıklamada, gübre fiyatları ılımlı hale gelse de Avrupa'da doğalgaz fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyelerine yükselmesinin bu eğilimi tersine çevirebileceği ve mahsul verimini etkileyebileceği vurgulandı.