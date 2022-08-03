İstanbul açıklarında denetimden geçen tahıl gemisi yola çıktı

Tahıl sevkıyatı anlaşması kapsamında Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkarak İstanbul açıklarına demirleyen Razoni adlı mısır yüklü gemide denetim tamamlandı. Gemi denetimin ardından Lübnan'ın Beyrut Limanı'na gitmek üzere yola çıktı.
Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye arasında 22 Temmuz'da imzalanan tahıl sevkıyatı anlaşması kapsamında Ukrayna’dan yola çıkan ilk tahıl gemisi Razoni, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirlemişti.
27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisinde BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den temsilcilerden oluşan heyetin yaptığı denetim tamamlandı.
Denetleme faaliyetinin tamamlanmasının ardından gemi Lübnan’a gitmek üzere İstanbul Boğazı’na doğru hareket etmeye başladı.
Geminin İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması hedefleniyor.