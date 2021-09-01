Fırtına İstanbul Havalimanı'nda uçuşların aksamasına neden oldu

Şiddetli fırtına ve yağış sebebiyle İstanbul Havalimanı'nda zor anlar yaşandı.

Çarşamba günü akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle yurt genelinde uçuşlarda aksamalar meydana geldi.

İstanbul Havalimanı için dolu uyarısı yapılmıştı.

Fırtına ve yoğun yağış sebebiyle İstanbul Havalimanı apronunda konteynerler etrafa saçıldı. Uçaklar ise havada tur atmaya başladı.

Konuya ilişkin yorumda bulunan bir havalimanı çalışanı havada uçan konteyner görüntülerine ilişkin, "Şiddetli bir fırtınada bunlar yaşanması anormal değil" dedi.