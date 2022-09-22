Firma temsilcileri ile anlaşamayan üzüm üreticileri üzümlerini satmıyor

Elazığ Merkez’e bağlı Koruköy, Dambüyük ve Esenkent Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, alıcı firmalar ile fiyat görüşmesi yaptı.

Dersim TV'de yer alan habere göre, üzüm üreticileri firmalara ait kamyonların köye girişini engelleyerek, üzüm fiyatlarının adil bir şekilde alım gerçekleşmeden belirlemesini istiyordu.

Bugün saat 16.00 sularında Koruk Köyü Cem Evi’nde gerçekleştirilen pazarlık görüşmelerinde fiyatta anlaşılamadığı için firma temsilcileri toplantıyı terk etti. Üreticiler istedikleri fiyat konusunda net olduklarını belirterek üzümlerini firmalara satmayacağını belirttiler.