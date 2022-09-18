Şaraplık üzüm üreticileri karar verdi: Fiyatlar belirlenmeden şirketler köylerimize girmeyecek

Türkiye'de şaraplık Öküzgözü cinsi üzümün yetiştiği Elazığ'da köylüler yıllardır fiyatlar belirlenmeden aracılar kanalıyla üzümlerini sattıklarını belirterek bu duruma itiraz etti. Bir araya gelen köylüler bu yıl üzümlerin fiyatı belirlenmeden şirketlere verilmeyeceğini duyurdu, fiyatın 18 TL olarak belirlenmesini talep etti.

Elazığ’ın merkeze bağlı Koruköy Dambüyük ve Esenkent Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Gürkan Bektaş bu yıl üzüm için bir fiyat belirlenmesini beklediklerini, taleplerinin 18 TL olduğunu ve fiyat belirlenmeden firmaların kamyonlarını köylerine sokmayacaklarını söyledi.

Bektaş soL'a yaptığı açıklamada "Bölgemizde coğrafi işaretli Öküzgözü şaraplık üzümü yetişir. Kuzeyova bölgesi... Bütün fabrikalar üzümü bu bölgeden alırlar. Yılda 6-7 ton bazen 10 bin ton ürün çıkar. Aracılar ürünü alırlar, biz ürünü kaçtan verdiğimizi bilmeyiz. Fiyatı üzümü aldıktan sonra belirlerler. Altı yedi ay sonra da ödeme yaparlar." dedi.

Artık bu duruma son vermek için bir araya geldiklerini ifade eden Bektaş geçen yıl 5 TL'den alınan üzümün fiyatını bu yıl mazot, gübre, ilaç fiyatlarındaki artış nedeniyle 18 TL olarak belirlediklerini söyledi. Her köyde 2 temsilci belirlediklerini anlatan Bektaş, üzüm fiyatı belli olmadan aracıların köylere girmemesini istediklerini dile getirdi.

Şirketin kamyonu köylülerce engellendi

Birkaç gün önce Mey firmasının bir köye girmek istediğini ancak köylülerin kamyonun girmesini engellediğini aktaran Bektaş toplam 5 köyün bu kararın arkasında olduğunu ve fiyatların açıklanmasını beklediklerini söyledi.

Üzüm üreticisi köylüler geçtiğimiz günlerde de yaptıkları basın açıklamasıyla kararlarını duyurmuştu.

Açıklamada şöyle denilmişti:

"Basına ve kamuoyuna

Koruköy, Dambüyük ve Esenkent köyleri tarımsal kalkınma kooperatifi olarak temel amaçlarımızdan biri üretici haklarını korumaktır.

Bu anlamda Elazığ'a özgü coğrafi işaretli Öküzgözü cinsi üzümün bölgeye kattığı yüksek katma değer herkesçe bilinen bir gerçektir. Üreticilerimizin çoğu bu ürünü üretmekte ve bölge ekonomisine fazlaca katkı sunmaktadır.

Her yıl yaşadığımız sorunlardan bir tanesi, alıcı şirketlerin aldıkları ürünleri üreticiden alıp ürün fiyatını daha sonra belirlemeleridir. Yani üreticinin ekonomik girdilerini hesaplamadan daha sonra ürün fiyatlarını belirlemeleridir.

Dünya ölçekli gıda ve ekonomik kriz üreticilerde maddi krize neden olmuştur. Üreticilerin hakkı olan, tarımsal ekonomik girdilerin hesaplandıktan sonra ürün fiyatının adil bir şekilde belirlenmesidir. Bu krizden daha az etkilenmek adına taleplerimizin karşılanmasını istiyoruz.

Taleplerimiz:

- Fiyatlar, ürünlerin alımı gerçekleşmeden üreticilerin ekonomik girdileri hesaplanarak belirlenmeli

- Ürün fiyatı en az 18 TL olmalı

- Üreticiler olarak her köyden temsilen 2'şer kişinin muhatap alınmalı

Bu taleplerimizin gerçekleştirilmesini ister, kamuoyuna da duyuruyoruz.



İmzacılar

Koruköy, Dambüyük, Esenkent Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

Koruk Köyü Muhtarlığı

Dambüyük Köyü Muhtarlığı

Esenkent Köyü Muhtarlığı

Pirinçci Köyü Muhtarlığı

Koruk Köyü Cem ve Kültür Evi Derneği"