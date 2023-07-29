Fırat Üniversitesi Hastanesi başhekimi ve yardımcısı hakkında suç duyurusu

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde görevli Kamu Sağlık-Sen üyeleri, Başhekim Yardımcısı Murat Gönen tarafından mobbinge maruz bırakıldıklarını belirterek basın açıklaması düzenledi.

Kamu Sağlık-Sen Genel Merkezi’nde düzenlenen basın açıklamasına sendika yönetim kurulu üyeleri ve mobbinge uğrayan sağlık çalışanları katıldı. Açıklamada konuşan Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi İrfan Kaygusuz ve yardımcısı Murat Gönen hakkında "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

'Başhekim Yardımcısı'nın tehditiyle karşı karşıya geldik'

Gazete Duvar'dan Ardıl Batmaz'ın haberine göre, "Tehdit ve mobbing bizim meslek hastalığımız gibi bir şey oldu" diyen Karataş, şöyle konuştu:

"Sağlık çalışanlarına kalma biriminde ekstra, angarya görev yüklendi. Bazıları bunları kabul etti ve iş yükü arttı. Bu iş daha sonra çalışmaya başlayanlara da kaldı. Görev tanımında olmayan bu işleri yapmayacağımızı söylediğimizde baskı ve mobbinge maruz kaldık. Eğitimini görmediğimiz, yetki ve görev tanımında olmayan bir işe zorlandık. Bu da yetmiyormuş gibi Başhekim Yardımcısı Murat Gönen tarafından küfürlü bir şekilde yer değişikliği tehditiyle karşı karşıya geldik. Bu yapılanlara başhekim de yer değiştirmelere imza atarak ortak olmuştur."

Konuyu yargıya taşıdıklarını ve üyelerinin yanında olacaklarını söyleyen Karataş, "Sağlık çalışanlarının kişilik haklarına yönelik saldırı gerçekleşmiştir. Sağlık çalışanlarının emeklerine saygı duyulmalıdır. Sağlık çalışanlarının kaderleri birkaç kişinin iki dudağı arasında olamaz. İdareciler soruşturma ve yer değişikliğini sağlık çalışanlarına silah olarak kullanmamalıdır" diye konuştu.