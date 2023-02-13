Firari müteahhit 'depremzede' olarak kaldığı 5 yıldızlı otelde yakalandı

Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'ndan onlarca kişi hayatını kaybetmiş, binanın müteahhidi Ömer Cihan kayıplara karışmıştı.

Apartmanın enkazında vefat edenler ve yaralananların yakınlarının şikayetçi olması üzerine Cihan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Firari müteahhidin ailesiyle Antalya'nın Manavgat ilçesine gittiği tespit edildi. Titreyengöl turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde 'depremzede' olarak kaldığı belirlenen Ömer Cihan gözaltına alındı.

İmar suçu şikayetiyle açılmış 51 davası var

Gazeteci Bahadır Özgür, Ömer Cihan hakkında imar suçu şikayetiyle 51 dava açıldığını ortaya çıkarmıştı. İmar kanununa aykırı hareket ettiği gerekçesiyle AKP'li Antakya Belediyesi'ne şikayet edilmesine karşın Cihan'ın inşa ettiği bina hakkında yıkım kararının uygulanmadığı biliniyor. Bina içinde değişiklikler yaptığı da tespit edilen müteahhit hakkında birçok usulsüzlük suçlaması bulunuyor.