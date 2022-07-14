Firardaki Sri Lanka Cumhurbaşkanı Singapur'da: Suudi Arabistan'a geçeceği iddia ediliyor

Sri Lanka'da halkın protestolarının ardından sarayın basılacağı haberini alarak ülkeden kaçan Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa Singapur'a ulaştı.

Önce Maldivler'e kaçan Rajapaksa eşi ve iki korumasıyla birlikte buradan bir Suudi uçağıyla Singapur'a hareket etti.

Singapur Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "özel ziyaret"te bulunan Rajapaksa'nın ülkeye girişine izin verildiği belirtildi. Bakanlığın açıklamasında "Rajapaksa ne iltica talebinde bulundu ne de ona iltica izni verildi" denildi.

AFP'nin haberine göre Maldivler hükümetinden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili Rajapaksa'nın Singapur'dan Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gideceğini söyledi.

Resmi binalardaki işgal sonlandırıldı

Öte yandan Sri Lanka ordusu askerlere protestolarda "vur emri" verildiğini duyurdu. Ordunun açıklamasında kararın gerekçesi "mülkiyete" ve "insan hayatına" zarar verilmesinin önlenmesi olarak açıklandı.

Sri Lanka'da cumhurbaşkanlığı sarayını, başbakanlık konutunu basan eylemciler ise bugün bir açıklama yaparak resmi binalardaki işgal eylemini sonlandırdıklarını duyurdular.