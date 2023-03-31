Finlandiya'yı 'kutlayan' NATO'dan İsveç açıklaması: 'Tüm müttefikler mutabık'

Finlandiya'nın NATO'ya katılımının TBMM'de kabul edilmesinin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ülkesinin NATO üyeliği onay sürecinin tamamlanması dolayısıyla Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto'yu "kutladı".

Stoltenberg, sosyal medyadaki mesajında "Finlandiya'nın bayrağını önümüzdeki günlerde NATO karargahına çekmeyi sabırsızla bekliyorum" ifadesini kullandı.

Stoltenberg, yayınladığı video mesajda da Finlandiya'nın NATO'ya resmi katılımının ilerleyen günlerde gerçekleşeceğini söyledi.

Stoltenberg'den İsveç açıklaması: 'Tüm müttefikler mutabık'

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "Finlandiya ittifakımıza çok şey katacaktır. Tüm müttefikler geçen yıl Finlandiya ve İsveç'i ittifaka davet ederek tarihi bir karar vermişti. O zamandan beri NATO'nun modern tarihindeki en hızlı onay sürecini gördük. Tüm müttefikler İsveç'in onay sürecinin de hızla tamamlanmasının herkesin çıkarına olacağı üzerinde mutabık. İsveç'i de en kısa sürede NATO ailesinin tam üyesi olarak karşılamayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya'nın katılım protokollerinin TBMM Genel Kurulu'nda dün gece tek bir karşı oy olmadan kabul edilmesiyle 30 NATO ülkesindeki onay süreçleri tamamlanmıştı. Finlandiya'nın, prosedürlerin tamamlanmasıyla ilerleyen günlerde resmen NATO'nun 31'inci üyesi olması bekleniyor.