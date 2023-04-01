Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanması Resmi Gazete'de
Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Merkezi
Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.