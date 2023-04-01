Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanması Resmi Gazete'de

Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi

Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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