Finlandiya'dan Rusya'ya vize kısıtlaması kararı

Rusya’dan Avrupa Birliği ülkelerine uçuşların durmasının ardından Finlandiya, AB ülkelerine girmek isteyen Rus vatandaşlarının tercih ettiği ülkelerden biri haline gelmişti.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto bugün yaptığı açıklamasında, Finlandiya'nın 1 Eylül'den itibaren Ruslara verilen vize sayısını azaltacağını duyurdu.
Haavisto, Finlandiya'nın Rusya'daki günlük vize başvuru randevularını günde binden 500'e düşüreceğini ve sadece 100'ünün turistlere tahsis edileceği belirtildi.
Estonya da kısıtlama getirdi
Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Rus vatandaşlarına Estonya üzerinden aldıkları Schengen vizeleriyle ülkeye girişi yasaklayacaklarını açıklamıştı.
Reinsalu, mevcut koşullarda alınan vizelerin diğer Schengen bölgesi ülkeleri için geçerli olmayı sürdüreceğini belirtmişti.