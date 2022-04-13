Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, NATO üyeliğine başvurup başvurmama konusundaki kararı birkaç hafta içinde alacaklarını konunun parlamentoda görüşüleceğini açıkladı.
İsveç'in de Haziran ayında NATO üyeliğine başvuracağı iddia edilmişti.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Finlandiya'dan NATO üyeliği açıklaması
Finlandiya Başbakanı, parlamentonun önümüzdeki hafta NATO üyeliğini görüşeceğini açıkladı.
Haber Merkezi
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, NATO üyeliğine başvurup başvurmama konusundaki kararı birkaç hafta içinde alacaklarını konunun parlamentoda görüşüleceğini açıkladı.
İsveç'in de Haziran ayında NATO üyeliğine başvuracağı iddia edilmişti.