Finlandiya'dan NATO üyeliği açıklaması

Finlandiya Başbakanı, parlamentonun önümüzdeki hafta NATO üyeliğini görüşeceğini açıkladı.

Haber Merkezi

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, NATO üyeliğine başvurup başvurmama konusundaki kararı birkaç hafta içinde alacaklarını konunun parlamentoda görüşüleceğini açıkladı. 

İsveç'in de Haziran ayında NATO üyeliğine başvuracağı iddia edilmişti.

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Krizi tırmandıracak adım: İsveç NATO üyeliğine başvuracak