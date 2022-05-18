Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvurusuna dış basında farklı yorumlar

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurularını yapmalarının ardından dış basında farklı değerlendirmeler öne çıkıyor.

İngiliz The Guardian gazetesinden Thomas Meaney'in kaleme aldığı analizde Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının bu ülkeleri daha güvenli hale getireceğinin garantisi olmadığına dikkat çekilirken, iki ülkenin geçmişten günümüze dış politikadaki tutumları "İsveçliler asırlık bir tarafsızlık geleneğiyle özdeşleşirken, Finlandiya'nın siyasi seçkinleri, Rus ve batılı güçler arasında çevik bir şekilde hareket etmeyi bildi" şeklinde özetleniyor.

'Sığınak sistemi nükleer silahların etkisini azaltabilir'

Finlandiya iç siyasetine ilişkin "Finlandiya sağında ülkenin nihayet NATO'ya girmesiyle batılı bir ulus olma kimliğinin perçinlenmesinden bahsedilirken Finlandiyalı liberaller İsveç'in yardımıyla ittifakı içeriden reforme etmekten ve ittifakı daha az 'şahin' hale getirmekten söz ediyorlar" denilen yazıda olası bir savaş senaryosunda özellikle Finlandiya'nın NATO'ya askeri katkıları şu sözlerle yorumlanıyor:

"Geçmişteki Rus-Fin askeri çatışmaları, Finlandiya'ya bir saldırı yapmayı düşünen herkesin tıbbi tedaviyi düşünmesi gerektiğini gösteriyor. Finlandiya tarihsel olarak nüfusunun büyük bir bölümünü seferber edebilir ve sığınak sistemleriyle nükleer silahların etkisini azaltabilir."

Öte yandan Rusların Finlandiya'daki en büyük azınlığı oluşturmasının "hassas bir nokta" olduğu da belirtilen yazıda, "Ukrayna veya Gürcistan'ın Finlandiyalaşması pek mantıklı değil ancak artık Avrupa'da bir devletin kendi yoluna gitmesi olasılığı şimdi biraz daha uzak görünüyor" ifadeleri kullanılıyor.

İsrail gazetesi Haaretz'den Alon Pinkas ise "Biden'in kararı Putin'in felaketi" başlığı taşıyan analiziyle NATO'nun Finlandiya ve İsveç ile daha güçlü olacağını savunuyor ve NATO'nun Türkiye ve Macaristan'la yaşanan pürüzü çözmesi gerektiğini dile getiriyor.

'Baltık Denizi bir NATO havzası olacak'

"Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı, Avrupa güvenlik mimarisinde sadece bir NATO genişlemesi meselesine indirgenmemesi gereken çok önemli bir gelişmedir. ABD bunu biliyor, NATO biliyor ve yaptığı uyarılara bakılırsa Rusya da bunu biliyor. Baltık Denizi bir NATO havzası olacak" yorumu yapılan yazıda, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç tutumuna ilişkin olarak da "sonunda siyasi bir uzlaşma ihtimali" öne çıkarılıyor.

Son olarak Çin devlet televizyonu CGTN'de Asif Durrani imzalı bir görüş yazısında Bağlantısızlar Hareketi'ne atıfta bulunuluyor.

'Bu, yenilenmiş bir Soğuk Savaş'

"Ukrayna, Rusya için bir test vakası oldu. ABD ve AB, Rusya'nın hamlelerini görmezden geldiğinde, Rusya yanıt vermek zorunda kaldı. ABD ve müttefiklerinin Rusya'yı ve ardından Çin'i izole etmek için yaptıkları manevralar çok görünür hale geldi ve bu da dünyayı yenilenmiş bir Soğuk Savaş'a itmekle aynı anlama geliyor" değerlendirmesinin ardından Durrani, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan Rusya aleyhindeki oylamaya dikkat çekerek "12 ülke oylamaya katılmadı. Çekimser kalanlar veya katılmayanlar aralarında Çin, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka ve Güney Afrika'nın da bulunması önemliydi. Nüfus açısından, dünyanın yaklaşık yarısı ABD sponsorluğundaki kararı desteklemedi" ifadelerini kullanıyor.

Bu durumun "Rusya'nın gelişmekte olan dünyadan önemli destek aldığını gösterdiğini" savunan yazar sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Çin, küresel bir ekonomik güç olarak ayakta dururken, Rusya muazzam askeri hünerlerinin yanı sıra büyük miktarda petrol ve gaz rezervine sahip. Aralarında Hindistan ve Pakistan'ın da bulunduğu ülkeler de Rusya-Ukrayna ihtilafı konusunda tarafsız bir duruş sergilediler. Uluslararası toplum, özellikle gelişmekte olan ülkeler, çıkarlarını korumak için ortak bir strateji belirlemek zorunda. Bağlantısızlar Hareketi'nin öne çıkması ve bugün ve yarın için dünya meselelerinde daha etkili bir rol oynamasının tam zamanı."