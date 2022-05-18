Biden: Finlandiya ve İsveç'in 'tarihi' NATO üyelik başvurularını destekliyorum

ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusu hakkında bugün yaptığı açıklamada, iki ülkenin başvurularını "tarihi" bir adım olarak niteleyerek, "Finlandiya ve İsveç'i tarihin en güçlü savunma ittifakına hızla getirmek için ABD Kongresi ve NATO müttefiklerimizle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Joe Biden yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç'in uzun zamandır "ABD'nin sadık ortakları" olduklarını söyledi. Biden, üyelik sürecinde iki ülkeyle birlikte çalışacaklarını belirterek, "NATO'ya katılarak, savunma işbirliğimizi daha da güçlendirecekler ve tüm Transatlantik İttifakı'na fayda sağlayacaklar. ABD, NATO müttefiklerimizle birlikte Baltık Denizi bölgesindeki güçlü tatbikat faaliyetlerini ve varlığını sürdürecektir. NATO üyeliği başvuruları değerlendirilirken, Birleşik Devletler, ortak güvenliğimize yönelik herhangi bir tehdide karşı teyakkuzda kalmak ve saldırganlığı veya saldırı tehdidini caydırmak ve bunlarla yüzleşmek için Finlandiya ve İsveç ile birlikte çalışacaktır" dedi.

ABD Başkanı Biden, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un yarın Washington'a gelerek NATO uygulamaları ve Avrupa güvenliği başlıklarında görüşeceklerini söyledi.