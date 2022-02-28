Finlandiya Ukrayna'ya silah gönderiyor

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ülkesinin Ukrayna'ya silah gönderme kararı aldığını açıkladı. Marin hükümetinin bu adımını "tarihi bir karar" diye niteledi.

Finlandiya daha önce Ukrayna'ya kurşun geçirmez miğferler gibi askeri teçhizat göndereceğini duyurmuştu.

Başbakan Marin bugün gazetecilere yaptığı açıklamada ülkesinin Ukrayna'ya silah ve mühimmat göndereceğini söyledi.

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen sevkıyatta 2.500 saldırı tüfeği, 150.000 mermi, 1.500 tanksavar silahı ve 70.000 gıda paketinin yer alacağını söyledi.