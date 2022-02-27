Finlandiya Ukrayna'ya askeri ekipman gönderecek

Finlandiya hükümetinden yapılan açıklamada Ukrayna'ya 2 bin kurşun geçirmez yelek, 2 bin miğfer, 100 sedye ve iki acil tıbbi bakım istasyonu için ekipman gönderileceği kaydedildi.

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ülkesinin Ukrayna'ya doğrudan silah gönderme olasılığını ise dışlamadı, bunu değerlendirmekte olduklarını söyledi.

Reuters'ın haberine göre Kaikkonen Pazar günü yaptığı açıklamada Finlandiya'nın Ukrayna'ya doğrudan silah gönderip göndermemeyi değerlendirmekte olduğunu belirtti.

Finlandiya Savunma Bakanı ayrıca daha önceden Finlandiya'nın sahip olduğu silahların Estonya tarafından Ukrayna'ya gönderilmesine yeşil ışık yaktıklarını kaydetti.

Ülkesinin doğrudan Ukrayna'ya silah gönderip göndermeyeceği sorula Kaikkonen bu olasılığı dışlamadıklarını belirtti.