Finlandiya Rusya'dan yüksek alkollü içki alımını yasakladı

Finlandiya, Rusya'dan votka, cin, viski ve diğer yüksek alkollü içkilerin ithalatını ve ülke sınırlarına sokulmasını yasakladı. Ancak sınır kapılarından bira, elma şarabı ve şarap gibi düşük alkollü içeceklerin geçişi hâlâ serbest.

Finlandiya menşeli Yle'nin haberine göre yasak, hem bireyler hem de tüzel kişiler tarafından ürünlerin ithalatını kapsayacak şekilde açıklandı.

Finlandiya gümrük temsilcisi Jarkko Keskinen'e göre yasak, Avrupa Konseyi'nin 2022/879 sayılı yaptırımlar yönetmeliğinde değişiklik yapılır yapılmaz, Haziran ayı başlarında yürürlüğe girdi.

Ayrıca 17 Haziran'da Fin makamları, bireylerin teneke kutular da dahil olmak üzere herhangi bir konteynırdaki arabalarda sınırdan Rus yakıtı ithal etmesini yasaklamıştı. Karar, AB yaptırımlarının altıncı paketinin yürürlüğe girmesiyle bağlantılı olarak alındı.