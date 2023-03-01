Finlandiya Parlamentosu NATO'ya katılım anlaşmasını onayladı

Finlandiya’nın NATO’ya katılım anlaşması Finlandiya Parlamentosu’nda bugün yapılan oylama ile 184’e karşı 7 oyla onaylandı.

Parlamento’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, anlaşmanın 184’e karşı 7 oyla kabul edildiği ve 1 oyun geçersiz sayıldığı belirtildi. 7 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

İsveç ve Finlandiya, 29 Haziran’da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinde resmen üyeliğe davet edilmişti. İki ülkenin başvurusunu şu ana kadar 28 NATO ülkesi onayladı. İsveç ve Finlandiya’nın İttifak’a üyelikleri, Türkiye ve Macaristan’ın da onaylaması durumunda söz konusu olacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya temsilcileriyle 9 Mart'ta NATO'ya üyelik müzakerelerinin üçüncü toplantısının gerçekleşeceğini bildirmişti.