Finlandiya menşeli kâğıt havlu firması: Tuvalet kâğıdı kıtlığı olabilir

Finlandiya menşeli Metsä Tissue şirketi yayınladığı açıklamada, Avrupa genelinde yükselen enerji maliyetlerinin üretim tesislerinde aksamalara neden olduğunu ve bunun ürün kıtlığına yol açabileceğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada, "Son haftalarda Metsä Tissue, yüksek enerji fiyatlarındaki artışlar nedeniyle hem Zilina hem de Kreuzau fabrikalarında üretimini birkaç günlüğüne kısmak zorunda kaldı" ifadeleri kullanıldı.

Metsä Tissue'ye göre, enerji maliyetleri artmaya devam ettikçe üretimin daha da aksaması söz konusu olabiliir. Şirket, "önemli miktarda günlük üretim kayıpları meydana geleceği" için zorunlu durmaların tüketicileri etkilemesinin beklendiği konusunda uyardı.

Şirket, Avrupa'da toplam dokuz kâğıt fabrikası işletiyor ve Lambi ve Serla gibi markalar altında tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu satıyor. Şirketin İskandinavya Pazarı Direktörü Jani Sillanpää, bu tür ürünlerin etkilenebileceği konusunda uyardı. Yetkili, "Bu durum devam ederse kağıt hacimlerinde sorun çıkma riski var." dedi.

Öte yandan bu haftanın başlarında, Almanya sanayi lobisi Die Papierindustrie, Avrupa'daki doğal gaz kıtlığının Almanya'da tuvalet kâğıdı üretiminin azalmasına yol açabileceği konusunda uyardı.