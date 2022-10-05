Finlandiya Kotka'daki Lenin heykelini kaldırdı

Finlandiya’nın Kotka kentindeki Pohjoispuistokatu Meydanı’nda bulunan Vladimir Lenin heykeli, Rusya-Ukrayna savaşı bahane edilerek kaldırıldı.

Geçtiğimiz haziran ayında Kotka Kent Konseyi'nde yapılan oylamada, Pohjoispuistokatu Meydanı’nda bulunan heykelin kaldırılması yönünde karar çıkmıştı.

'Gelecek nesiller kesinlikle onunla ilgilenecek'

Heykelin, Kotka Şehri Sanat Koleksiyonu’nun bir parçası olduğu ve bir sergide kullanılması yönündeki kararı ise Kymenlaakso Müzesi’nin karar vereceği ifade edildi. Kymenlaakso Müzesi Müdürü Kirsi Niku yaptığı açıklamada, müzenin görüşünün heykelin orijinal yerinde kalması olduğunu belirterek, “Bu nesil görmese bile, gelecek nesiller kesinlikle onunla ilgilenecek. Bu, kendi zamanında bir tarih” dedi.

Estonyalı heykeltıraş Matti Varik tarafından yapılan heykel, Estonya'nın başkenti olan Tallinn tarafından 1979'da kente hediye edilmişti.