ABD'den Ukrayna'ya 625 milyon dolarlık askeri yardım

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD’nin Ukrayna’ya 625 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacağını bildirdi. Son yardım paketi ile ABD’nin Ukrayna'ya yönelik askeri yardımları 17,5 milyar doları aşmış oldu.

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada; Biden ile Zelenskiy’nin telefonda görüştüğü aktarılarak “Başkan Biden, bugün HIMARS topçu sistemleri, mühimmat ve zırhlı araçlar dahil olmak üzere ek silah ve teçhizatı içeren yeni bir 625 milyon dolarlık güvenlik yardım paketinin sağlanması da dahil olmak üzere, Rus saldırganlığına karşı kendisini savunduğu sürece Ukrayna'yı desteklemeye devam etme sözü verdi” denildi.

ABD’den Ukrayna’ya 22’nci askeri yardım paketi

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, söz konusu yardım paketinin Ağustos 2021'den bu yana Ukrayna’ya sağlanan 22’nci askeri yardım paketi olduğu belirtilerek, yardım paketinin ABD Savunma Bakanlığı envanterlerinden sağlanacağı aktarıldı. Açıklamada, Ukrayna'ya yönelik toplam ABD askeri yardımının 17,5 milyar doları aştığına dikkat çekildi.